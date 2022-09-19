​Мевля может вернуться в лагерь «Спартака» раньше

Новичок «Спартака» Миха Мевля может вернуться в расположение клуба из лагеря сборной Словении раньше. Об этом рассказал агент защитника Андрей Степанов.

«Есть вероятность, что он останется только на один матч, чтобы быстрее присоединиться к «Спартаку». Пока нет подтверждённой информации, но я думаю, что это было бы хорошим выходом как для самого Михи, так и для клуба», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Напомним, что 32-летний Миха Мевля перебрался в «Спартак» перед закрытием летнего трансферного окна в России. Словенец подписал трудовое соглашение с московским клубом по схеме «1+1».С тех пор Мевля принял участие в двух матчах «красно-белых», суммарно проведя на футбольном поле 95 минут.

После десяти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.