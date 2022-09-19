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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Мостовой – о «Локомотиве»: «Всякие Рангники пускают под откос поезд»

 
19 Сентября 2022 • 14:23 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой высказался о «Локомотиве». Москвичи, как известно, провалили первую треть чемпионата. Набрав в десяти турах всего 9 очков, команда располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Делясь впечатлениями от поединка «Локомотива» против «Спартака», Мостовой отметил, что «железнодорожники» были похожи на любительскую команду. По мнению экс-игрока «Сельты», футболисты «Локомотива» вышли на поле с мыслями вроде: «Что будет, то будет».

Раскритиковал Мостовой выбор «Локомотива» в пользу функционеров и тренеров из Германии.

«Мы второй год на эту тему говорим, с момента, как в руководстве появились всякие Рангники. Пришли и занимаются своими делами: всё спокойно, всё нормально. Пускают под откос поезд», - сказал Мостовой, чьи слова приводит «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Мостовой
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