Овчинников оценил переходы Дзюбы и Кокорина

Бывший голкипер национальной команды России Сергей Овчинников прокомментировал недавние трансферы Артёма Дзюбы и Александра Кокорина.

«Парни — молодцы», – кратко оценил решения игроков экс-вратарь «Динамо» и «Локомотива» в интервью «РБ Спорт». Также Сергей заявил, что считает обоих форвардов высококлассными игроками.

Напомним, что Дзюба в статусе свободного агента присоединился к турецкому клубу «Адана Демирспор», а Кокорин на сезон в аренду уехал в кипрский «Арис». Нападающие уже забили по одному голу в составах своих новых коллективов.

