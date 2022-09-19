Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ожидаемое назначение спортивным директором московского «Спартака» английского специалиста Пола Эшуорта.

- Ну как «Спартак» может брать спортивным директором Эшуорта из Англии? Он проработал когда-то полтора месяца в «Ростове» и исчез, а теперь его возвращают в Россию. Но вы посмотрите, что сделали в «Челси», откуда выгнали Абрамовича и Грановскую. Лондонский клуб при Абрамовиче был достаточно сильным, но от него избавились. Сейчас скажут, что у Абрамовича давно израильское гражданство. Да. Ну и что? Он всё равно русский человек, как и Грановская. Она очень прекрасный специалист. Жаль, что я в своё время с ней не познакомился, можно было многому у неё научиться.

Они уничтожают всё русское там, а мы тащим оттуда к себе всякий сброд – из болота бегемота, что называется. Я просто поражен этому. Комментарии ветеранов «Спартака» и всё остальное… Я не пойму «Спартак» – он что, живёт на Северном Ледовитом океане, не подчиняется законам нашей страны? Они что, специально льют воду на мельницу западным дельцам? Ну мне так кажется, что да. Я советский человек, родился и вырос в СССР. Тех, кто пытается оскорбить наш футбол, я считаю врагами российского народа.

Если Эшуорта привезут в «Спартак», они очередной раз вступят в лужу. А потом опять будут что-то рассказывать и искать виновных. У нас что, нет специалистов на место спортивного директора? Да в Москве и в Питере их миллион! Я только в двух клубах был генеральным директором, в остальных – спортивным. Это не та должность, где достаточно рисоваться и типа заниматься трансферной политикой. Нужно день и ночь находиться вместе с футболистами, тренерами, врачами, массажистами. Приходить на работу в 8 утра и уходить в 11-12 вечера.

Наш специалист на посту спортдиректора получал бы, условно, 3 копейки, а заграничному дадут 10. Но он не будет знать даже дни рождения игроков команды, не будет общаться с обслуживающим персоналом и так далее. А наш человек будет это делать. Иностранец будет только ходить на пресс-конференции и умничать. Но нам это зачем? Пускай в своей Англии умничает, а мы сами всё умеем. Я могу предложить людей с высокой квалификацией, которые будут работать спортивным директором с пользой. Кто прочитает это интервью, тот подумает, что я сумасшедший. Но я говорю как есть, открыто.

«Спартак» хочет стать чемпионом? Пока он так работает, он им не станет никогда. Если не «Зенит», то чемпионом будет ЦСКА. Не ЦСКА – так «Динамо». Но не «Спартак». И «Локомотив» я не беру, там такие же циркачи работают, только национальность у них немецкая.