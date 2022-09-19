Умяров отреагировал на слова Барриоса о досрочном чемпионстве «Зенита»

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова полузащитника петербургского «Зенита» Вилмара Барриоса, заявившего, что «сине-бело-голубых» уже можно считать чемпионами текущего розыгрыша Премьер-лиги.
«Слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? Ребят, десятый тур, какое чемпионство? Надо говорить об игре команды», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
После десяти проведенных туров чемпионата России «Зенит» (26) единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. «Спартак», набравший 19 баллов, располагается на пятой позиции.
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