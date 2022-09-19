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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров отреагировал на слова Барриоса о досрочном чемпионстве «Зенита»

 
19 Сентября 2022 • 09:46 Комментировать

Хавбек столичного «Спартака» Наиль Умяров отреагировал на слова полузащитника петербургского «Зенита» Вилмара Барриоса, заявившего, что «сине-бело-голубых» уже можно считать чемпионами текущего розыгрыша Премьер-лиги.

«Слова Барриоса про чемпионство «Зенита»? Ребят, десятый тур, какое чемпионство? Надо говорить об игре команды», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

После десяти проведенных туров чемпионата России «Зенит» (26) единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре очка. «Спартак», набравший 19 баллов, располагается на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Наиль Умяров Вилмар Барриос
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