Мостовой прокомментировал первую победу в Медиалиге

Легенда российского футбола Александр Мостовой прокомментировал свою первую победу на тренерской должности в рамках клуба Медиалиги.

«Первая игра — первая победа. Хотим или нет, но попали в историю медиафутбола. Ребята просто красавцы, потому что народу приехало очень много» – рассказал знаменитый в прошлом форвард российской сборной в интервью «Чемпионату».

Напомним, что в августе Мостовой получил назначение в команду «AMC Fight Nights». Её президентом стал глава одноименной организации по смешанным единоборствам Камил Гаджиев. В дебютном матче подопечные экс-нападающего обыграли казанский МФК «Рубин».

