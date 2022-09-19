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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николсон отреагировал на допинг-скандал Бальде

 
19 Сентября 2022 • 08:26 Комментировать

Ямайский форвард московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о допинг-скандале с участием новичка команды Кейта Бальде. Сенегальца дисквалифицировали до 5 декабря.

«Ничего не знаю об этом. Буду ли я играть? Тренер верит в меня, он всегда даст шанс. Нужно быть терпеливым. Когда получаешь шанс, ты должен использовать его», - приводятся слова Николсона на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента. В Европе он отметился выступлениями за «Монако» и «Кальяри».

В текущем сезоне Кейта принял участие в одном матче чемпионата России – против петербургского «Зенита» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Шамар Николсон
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