Джорджевич может перейти в клуб из топ-6 РПЛ

Черногорский нападающий Лука Джорджевич, выступавший последнее время в Европе, может вернуться в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщают журналисты «РБ Спорта».

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 28-летнего футболиста проявляет «Сочи», который в минувшем сезоне стал серебряным призером чемпионата России.

В России Джорджевич известен по выступлениям за питерский «Зенит», столичный «Локомотив» и тульский «Арсенал». В общей сложности он провел 81 встречу в Премьер-лиге, записав на свой счет 17 забитых мячей и десять голевых передач. Последним клубом Луки был датский «Вайле».