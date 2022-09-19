ЦСКА укажет на дверь ветерану команды

Защитник Георгий Щенников, судя по всему, покинет московский ЦСКА по окончании нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Metaratings.ru, руководство «армейцев» не планирует продевать трудовое соглашение с 31-летним исполнителем.

По данным источника, Щенников покинет команду следующим летом на правах свободного агента.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 16 поединках ЦСКА во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. В данный момент Георгий восстанавливается после воспаления сухожилия. Из-за проблем со здоровьем он пока не выходил на поле в нынешнем сезоне РПЛ.