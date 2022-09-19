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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА укажет на дверь ветерану команды

 
19 Сентября 2022 • 07:36 Комментировать

Защитник Георгий Щенников, судя по всему, покинет московский ЦСКА по окончании нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Metaratings.ru, руководство «армейцев» не планирует продевать трудовое соглашение с 31-летним исполнителем.

По данным источника, Щенников покинет команду следующим летом на правах свободного агента.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 16 поединках ЦСКА во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. В данный момент Георгий восстанавливается после воспаления сухожилия. Из-за проблем со здоровьем он пока не выходил на поле в нынешнем сезоне РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Георгий Щенников
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