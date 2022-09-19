Джикия рассказал, как в «Спартаке» относятся к бану Бальде

Защитник и капитан столичного «Спартака» Георгий Джикия высказался насчет дисквалификации новичка команды – сенегальского нападающего Кейта Бальде.

«Понятно, что это уже случилось, но ждем его, мы на связи. Поддерживаем СМСками, как можем. Он часть команды, поэтому ждем его», - приводит слова российского футболиста «Чемпионат».

Напомним, что Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушение антидопинговых правил.

В текущем сезоне африканский нападающий успел принять участие лишь в одном матче РПЛ – против петербургского «Зенита» (1:2).