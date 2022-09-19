Быстров отреагировал на дисквалификацию форварда «Спартака» Бальде

Экс-игрок сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Быстров прокомментировал дисквалификацию новичка московского «Спартака» Кейта Бальде из-за нарушения антидопинговых правил.

«Футболиста покупали, чтобы усилить команду в этом сезоне. Не знаю, были ли осведомлены о дисквалификации руководители. Бальде наверняка помог бы «Спартаку», - приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, что сенегальский нападающий пополнил ряды «красно-белых» в летнее трансферное окно. Его дисквалификация истечет в начале декабря текущего года.

В этом сезоне Бальде успел принять участие лишь в одном матче чемпионата России – против петербургского «Зенита» (1:2).