Карпин заявил, что в составе сборной России могут произойти изменения

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о возможных изменениях в составе национальной команды.

«Могут ли быть изменения в списке игроков? Все может быть», — передает слова Карпина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, сборная России в товарищеском матче встретится со сборной Киргизии, матч пройдет 24 сентября.

Одно вынужденное изменение в составе нашей команды уже произошло, вместо травмированного защитника ЦСКА Игоря Дивеева был вызван защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой.

Отметим, что сборная России отстранена от текущего розыгрыша Лиги наций и предстоящего чемпионата мира в Катаре.