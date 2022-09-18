​Гендиректор «Сочи» раскритиковал стиль игры «Факела»

Дмитрий Рубашко, который занимает должность генерального директора «Сочи», прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

По словам Рубашко, которые на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс», стиль игры «Факела» сложно назвать футболом.

«Футболом, конечно, тяжело это назвать. Но у «Факела» другого варианта играть нет, кроме как биться, куваться. А там уже где-то будет какой-то шанс со стандарта зацепиться», - сказал Рубашко.

По словам представителя «Сочи», команда в этой игре должна была спокойно набирать три зачётных балла.