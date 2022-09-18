Мелкадзе — о ничьей с «Факелом»: «Мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал ничью в матче 10‑го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

«Они играли от обороны, бились на поле, чего нам, возможно, и не хватило. Да, мы выше классом, но без выигранных единоборств этот класс никому не нужен», — цитирует слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Футболист считает, что, возможно, команда не до конца настроилась на эту игру, нужно было включаться с первых минут. Мелкадзе добавил, что всем хочется быть на первом месте, но для «Сочи» итак все пока складывается хорошо.

Южане занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков после десяти туров.