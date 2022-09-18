Тихонов: У Карпина больше свободы, можно смотреть на 2-3 года вперёд

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборной России против Киргизии.

«Надо посмотреть, как будут играть. Сейчас у Карпина больше свободы, можно приглашать любых футболистов на будущее и смотреть», — передает слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что сейчас необязательно брать тех футболистов, которые являются основными, можно посмотреть в будущее на 2-3 года вперед, ведь отстранение от международных турниров возможно на это время, а могут и через год вернуть.

Контрольная встреча между сборными России и Киргизии состоится 24 сентября.