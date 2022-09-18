Кокорин пообещал стараться вернуться на высший уровень

Российский форвард Александр Кокорин оказался в чемпионате Кипра, где выступает в составе «Ариса». На днях он забил первый гол в чемпионате, что настраивает его на оптимистичный лад. Кокорин, до Кипра числившийся в составе итальянской «Фиорентины», пообещал сделать все возможное для возвращения наверх.

- Почему «Арис»? Вариант поиграть в футбол. А там дальше уже как здоровье позволит, конечно. Буду стараться вернуться на высокий уровень, - цитирует Кокорина Betonmobile.ru.

В прошлом Кокорин успел поиграть за самые именитые российские клубы - и за московские «Спартак» и «Динамо», и за питерский «Зенит».