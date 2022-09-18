«Сочи» на своём поле не сумел обыграть «Факел», завершавший матч в меньшинстве

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0:1. Гол Евгения Морозова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Кристиана Нобоа (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Удаление Ивахнова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

В матче десятого тура чемпионата России сошлись «Сочи» и «Факел».

Многие предрекали крах сочинской команды после ухода Федотова, но «барсы» с Галаниным и Точилиным смотрятся очень достойно. В домашних матчах только победы – были биты «Динамо», «Химки», «Ахмат» и «Пари НН», а теперь в гости пожаловал воронежский «Факел», у которого прошлые игры прошли неоднозначно. Вроде добыта первая победа в РПЛ (и сразу над «Локомотивом»!) – великая радость, но затем «Спартак» разгромил воронежцев в Кубке России, не оставив вопросов.

Однако «Факел» показал, что не растерял запал на РПЛ. Опять же команда Пятибратова смотрелась бодро, неплохо двигалась, показала даже стартовый штурм ворот и счёт открыла. Калинин от левого углового флага подал на Мещанинова, тот продлил на Гонгадзе, который уже пробил в Морозова. А Евгений пяткой подправил мяч в сетку, завершив этот стандарт – 0:1. Гости лидировали в счёте чуть больше пяти минут.

«Сочи» в одной из первых толковых атак восстановил статус-кво. Никита Бурмистров на правом краю разобрался, выждал момент и прострелил на линию вратарской площади, откуда точным ударом в касание отметился Кристиан Нобоа – 1:1. Очень быстро команды обменялись голами, однако такая прыть сыграла злую штуку. «Сочи» и «Факел» утихли также резко, как и разгорелись. Скорости упали на минимум, на поле происходила только нудноватая борьба.

Тренеры пытались изменить ситуацию заменами, к 60-й минуте вышли Сарвели, Суслов, Иванхов, однако игра так и не захотела просыпаться. Атакам «Сочи» не хватало скорости, «Факел» больше работал на сдерживание соперника. Но сдерживать хозяев стало сложно, когда «Факел» остался вдесятером. Это Матвей Иванхов продемонстрировал феерический выход на замену: за три минуты получил две жёлтые карточки и покинул поле. При этом, ситуация к таким грубым фолам вообще не располагала.

«Сочи» поддавил в концовке, Свинов совершил пару красочных сейвов (особенно запомнился удар Жоаозиньо под штангу), но на победу хозяева сегодня не наиграли. Они её и не добыли. Довольно неожиданный результат, ведь ранее «Сочи» дома выиграл все 4 матча.