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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» на своём поле не сумел обыграть «Факел», завершавший матч в меньшинстве

 
18 Сентября 2022 • 18:33 Комментировать
Сочи
1:1
Факел
окончен
В матче десятого тура чемпионата России сошлись «Сочи» и «Факел».
Протокол игры  
Сочи1:1Факел
  5'Морозов Евгений (0:1)
(1:1) Нобоа Кристиан11'  
Джанаев СосланЮрганов Игорь 84' (Сиссако Мусса ( 84') Дркушич Ваня  90'Мещанинов АртёмМаргасов ТимофейНобоа Кристиан  81'Кравцов Кирилл 46' (Сарвели Владислав ( 46') Терехов СергейБурмистров Никита 76' (Жоаозиньо Рамос ( 76') Мелкадзе Георгий  9'Юсупов Артур  84'
Запасные: Цаллагов ИбрагимМиладинович ИванМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев АмирАдамов Денис
Свинов ИльяБрызгалов Сергей 60' (Суслов Кирилл ( 60') Божин СергейМорозов ЕвгенийКалинин Игорь  85'Дмитриев Олег 68' (Мастерной Владислав ( 68') Квеквескири Ираклий  47'Шляков ЕвгенийМендель Андрей 61' (Акбашев Роман ( 61') Аппаев Хызыр  72' 82' (Максимов Максим ( 82') Гонгадзе Георгий 60' (Ивахнов Матвей ( 60'  67'  71')
Запасные: Дашаев АсланЧеров ВасилийШаваев АлиханСмирнов МихаилГородовой АлексейМагаль РусланЧерняков Даниил
18 сентября. Стадион "Фишт" (Сочи).

Видео

0:1. Гол Евгения Морозова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Евгения Морозова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Кристиана Нобоа (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол Кристиана Нобоа (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Ивахнова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Ивахнова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Многие предрекали крах сочинской команды после ухода Федотова, но «барсы» с Галаниным и Точилиным смотрятся очень достойно. В домашних матчах только победы – были биты «Динамо», «Химки», «Ахмат» и «Пари НН», а теперь в гости пожаловал воронежский «Факел», у которого прошлые игры прошли неоднозначно. Вроде добыта первая победа в РПЛ (и сразу над «Локомотивом»!) – великая радость, но затем «Спартак» разгромил воронежцев в Кубке России, не оставив вопросов.

Однако «Факел» показал, что не растерял запал на РПЛ. Опять же команда Пятибратова смотрелась бодро, неплохо двигалась, показала даже стартовый штурм ворот и счёт открыла. Калинин от левого углового флага подал на Мещанинова, тот продлил на Гонгадзе, который уже пробил в Морозова. А Евгений пяткой подправил мяч в сетку, завершив этот стандарт – 0:1. Гости лидировали в счёте чуть больше пяти минут.

«Сочи» в одной из первых толковых атак восстановил статус-кво. Никита Бурмистров на правом краю разобрался, выждал момент и прострелил на линию вратарской площади, откуда точным ударом в касание отметился Кристиан Нобоа – 1:1. Очень быстро команды обменялись голами, однако такая прыть сыграла злую штуку. «Сочи» и «Факел» утихли также резко, как и разгорелись. Скорости упали на минимум, на поле происходила только нудноватая борьба.

Тренеры пытались изменить ситуацию заменами, к 60-й минуте вышли Сарвели, Суслов, Иванхов, однако игра так и не захотела просыпаться. Атакам «Сочи» не хватало скорости, «Факел» больше работал на сдерживание соперника. Но сдерживать хозяев стало сложно, когда «Факел» остался вдесятером. Это Матвей Иванхов продемонстрировал феерический выход на замену: за три минуты получил две жёлтые карточки и покинул поле. При этом, ситуация к таким грубым фолам вообще не располагала.

«Сочи» поддавил в концовке, Свинов совершил пару красочных сейвов (особенно запомнился удар Жоаозиньо под штангу), но на победу хозяева сегодня не наиграли. Они её и не добыли. Довольно неожиданный результат, ведь ранее «Сочи» дома выиграл все 4 матча.

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Факел Сочи
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окончен Пари НН 0:2 Оренбург
окончен Сочи 1:1 Факел 1.47 4.80 6.80
окончен Краснодар 3:1 Химки 1.66 4.30 5.00
Идет 21 минута Спартак Москва 0:0 Локомотив Москва 1.84 3.75 4.40
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