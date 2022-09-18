​Нобоа догнал Промеса на вершине рейтинга бомбардиров РПЛ

В воскресенье в рамках десятого тура Российской премьер-лиги отношения на футбольном поле выясняют «Сочи» и «Факел». За южан голом уже успел отметиться полузащитник Кристиан Нобоа. Для эквадорца это восьмой гол в нынешнем чемпионате – он догнал на вершине рейтинга бомбардиров нападающего Куинси Промеса из московского «Спартака».

Стоит сказать, что Кристиану Нобоа уже 37 лет. Многие футболисты в таком возрасте подумывают о завершении карьеры.

Следит за развитием событий в матче между «Сочи» и «Факелом» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.