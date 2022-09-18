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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пятибратов: «Благодарен руководителям «Факела» за оказанное доверие»

 
18 Сентября 2022 • 16:21 Комментировать
Сочи
1:1
Факел
перерыв

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- Меньше чем за два часа  до начала матча объявили, что приставка «и.о.» исчезает из вашей должности. Когда лично вы узнали, что утверждены в роли главного тренера?

- Я узнал об этом недавно и благодарен руководителям клуба за оказанное доверие. Теперь много работы, будем стараться оправдать ожидания болельщиков и руководства.

- Сложный период был у «Факела» с точки зрения графика в РПЛ, много матчей. с учетом выездного матча в Москве и выездного матча в Сочи, переездов, как команда восстановилась, все ли готовы в полной мере?

- График непростой, но мы хорошо восстановились. На мой взгляд, мы хорошо готовы к игре.

- Первая победа в сезоне над «Локомотивом». Насколько она повлияла, насколько существенно окрыляет команду перед последующими матчами?

- Победа, конечно, долгожданная. Любая победа вселяет уверенность. Окрылила ребят? Да, безусловно. Но важно двигаться дальше, впереди много матчей, в которых нам нужно доказывать свою состоятельность.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Дмитрий Пятибратов
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СОЧИ ФАКЕЛ
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