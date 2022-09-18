Точилин: «Не готов сейчас вот так разоткровенничаться по схеме, всё увидите»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Факелом».

- В Кубке был эксперимент со схемой в два центральных. Увидим ли мы нечто подобное в матчах РПЛ?

- Все возможно, мы в первую очередь говорим про эти схемы, отталкиваясь от соперника.

- Сегодня она не предполагает подобного?

- Я не готов сейчас вот так разоткровенничаться, поэтому посмотрим, всё увидите.

- Обращает на себя внимание отсутствие Макарчука в составе. Он недавно получил приглашение в национальную сборную. Сегодня на поле не выходит, почему?

- У него перебор карточек, поэтому он пропускает из-за дисквалификации. Насколько это будет существенная потеря для нас, узнаем уже после игры.

- Кравцов появляется в центре, Терехов переходит налево. Кравцов тоже вызван в молодежку. В какой он сейчас форме, в каких кондициях, насколько готов играть 90 минут?

- Это покажет игра, то, что он набирает форму, это было видно. Провел кубковую игру, 90 минут, где показал достаточно неплохую физическую готовность, поэтому сейчас для него появился шанс именно выйти с первых минут уже в календарной игре.