Бальде намерен оспорить решение о дисквалификации

Новичок московского «Спартака» Кейта Бальде намерен оспорить решение о своей дисквалификации, сообщает сенегальский журналист Папа Махмуд Гейе.

Накануне стало известно, что игрока дисквалифицировали до 5 декабря. Такое решение принял Национальный антидопинговый суд Италии. Причиной для отстранения сенегальского нападающего стало нарушение процедуры допинг-контроля во время игры форварда за «Кальяри».

Теперь Бальде и его юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда.

Кейта Бальде перешёл в «Спартак» на правах свободного агента минувшим летом. В футболке «красно-белых» он успел появиться на поле лишь раз.