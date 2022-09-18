Дмитрий Пятибратов был утверждён в качестве главного тренера «Факела». Об этом рассказывает пресс-служба воронежского клуба.

Пятибратов работает в тренерском штабе «Факела» уже почти два года – с октября 2020. После отставки Олега Василенко именно Пятибратов стал работать с командой. Под руководством 46-летнего специалиста «огнеопасные» одержали первую победу в текущем чемпионате, обыграв «Локомотив» на прошлых выходных.

В воскресенье, 18 сентября, «Факел» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.