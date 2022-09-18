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Раскрыты зарплаты Черданцева, Генича и других звёзд «Матч ТВ»

 
18 Сентября 2022 • 14:17 Комментировать (2)

Журналист Павел Городницкий опубликовал видео на своём канале в YouTube. Он раскрыл величину заработка звёздных комментаторов «Матч ТВ».

Так, например, Георгий Черданцев зарабатывает на «Матч ТВ» более одного миллиона – в среднем 1 100 000 рублей в месяц.

Ещё один звёздный комментатор Константин Генич зарабатывает на канале в среднем 550 тысяч рублей ежемесячно.

Приведём средние оклады и некоторых других комментаторов:

Роман Нагучев – 365 000 рублей;

Дмитрий Шнякин – 490 000 рублей;

Тимур Журавель – 530 000 рублей;

Михаил Поленов – 370 000 рублей.

Отметим, что речь идёт исключительно о заработке на «Матч ТВ». Сторонние доходы не учитывались.

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Евро-Футбол.Ру,
Георгий Черданцев Константин Генич Тимур Журавель Роман Нагучев Матч ТВ
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Комментарии (2)
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NOBODY
18 Сентября 2022 в 14:33
что????....я стал слепой или разучился читать???? 1000000 руб в месяц????
даааа..........великолепная новость конечно......
sheakes
18 Сентября 2022 в 14:33
Не завидую, но это вообще не звёзды.
От воплей Черданцева голова раскалывается.
Шнякин порой несёт шнягу.
Нагучева и Поленова слушать просто скучно.
Журавель и Генич ещё терпимы, но точно не звёзды.
Я так понял, чтобы быть комментатором надо иметь лужёную глотку и синдром "словесного поноса".
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