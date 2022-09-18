Раскрыты зарплаты Черданцева, Генича и других звёзд «Матч ТВ»

Журналист Павел Городницкий опубликовал видео на своём канале в YouTube. Он раскрыл величину заработка звёздных комментаторов «Матч ТВ».

Так, например, Георгий Черданцев зарабатывает на «Матч ТВ» более одного миллиона – в среднем 1 100 000 рублей в месяц.

Ещё один звёздный комментатор Константин Генич зарабатывает на канале в среднем 550 тысяч рублей ежемесячно.

Приведём средние оклады и некоторых других комментаторов:

Роман Нагучев – 365 000 рублей;

Дмитрий Шнякин – 490 000 рублей;

Тимур Журавель – 530 000 рублей;

Михаил Поленов – 370 000 рублей.

Отметим, что речь идёт исключительно о заработке на «Матч ТВ». Сторонние доходы не учитывались.