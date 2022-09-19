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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игроки, сумевшие возродить свою футбольную карьеру

 
19 Сентября 2022 • 07:55 Комментировать
Быть перспективным футболистом не просто. Если ты попадёшь в большой клуб, то необходимо справиться с собой, с «лишними вещами», которые появляются в жизни вместе с новым статусом. Именно они губят карьеру знаменитых игроков, лишая их возможности раскрыться. Однако случаются и совершенно другие истории. Кажется, что карьера игрока уже «угасла», но он смог изменить себя и выйти на новый уровень. В конце лета 2022 года Иван Игнатьев в течение 11 минут поединка c «Оренбургом» оформил хет-трик, чем прервал свою безголевую серию, длившуюся более года. Эта победа и три забитых мяча Ивана стали пока что последними для «Локомотива». Но есть шанс, что 23-летний воспитанник «Краснодара» сможет «возродить» свою карьеру, которая начиналась в составе «быков» просто невероятно.
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Историй, когда карьера игрока угасала после яркого дебюта, достаточно много, но по-настоящему мотивируют на успех биографии футболистов, которые смогли переломить себя и продолжить карьерное восхождение. Фёдор Смолов в начале своего пути неплохо смотрелся в московском «Динамо», но сделать главное для нападающего дело – забить, никак не получалось. Безголевые «засухи» длились по два с половиной сезона. Не помогла даже смена клуба в виде аренды в «Фейеноорд» и «Анжи». Но в сезоне-2014/15 у Фёдора будто что-то щёлкнуло в голове, и он начал забивать. Сначала за «Урал», следом за «Краснодар» и к чемпионату мира-2018 он подходил в роли главной надежды сборной России. И даже знаменитая «паненка», пусть и оставившая след в карьере Смолова, не смогла сломать его.

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Не менее драматичной получилась и карьера у знаменитого Роналдо. «Зубастик» уже в 17 лет стал чемпионом мира, хоть и не сыграл на мундиале-1994 ни минуты. Следом было ещё немало достижений, но в 2000 году карьера бразильца оказалась под угрозой. Травма колена вывела Роналдо из игры на полтора сезона. Однако в 2002 году «зубастик» вновь стал чемпионом мира, а впоследствии выиграл немалое количество командных и личных наград. Но если Роналдо, как и наш герой Иван Игнатьев, раскрылся уже с юных лет, то Луке Тони и Антонио ди Натале выхода на пик карьеры пришлось ждать достаточно долго. Последний стал лучшим бомбардиром Серии А в 33 года, преодолев в расцвете сил аренды скромных «Виареджо» и «Варезе». Лука Тони всегда забивал достаточно много, но до 28 лет делал это в Серии В и С. В 29 он стал игроком основного состава «Фиорентины» и вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира в этом же возрасте, а дальше была «Бавария» и бесчисленное количество титулов.

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Но, наверное, самое необычное проявление характера продемонстрировал один англичанин. До 25 лет Джеймс Варди защищал цвета таких команд, как «Галифакс Таун» и «Флитвуд Таун». Вряд ли они вам о чём-то говорят, если вы не фанат футбольного симулятора менеджера. Поэтому и Варди приходилось подрабатывать на заводе, чтобы хватило денег на семью. По этой же причине трансфер в «Лестер» в 2012 году за 1 млн фунтов выглядел невероятным. Для «лис», которые тогда выступали в Чемпионшипе, этот трансфер стал рекордным. Что было потом – вы и так знаете, но веру в себя Варди проявляет до сих пор. Добраться до сборной Англии в 28 лет и сыграть в её составе почти 30 матчей – просто невероятное достижение и демонстрация мужского характера. История карьеры каждого футболиста, как и карьеры каждого человека, зависит от него самого. Стоит только стремиться к своей мечте и не сдаваться, несмотря ни на какие преграды. Тогда награда обязательно придёт. Пройти огонь и воду не так сложно, как медные трубы…

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Фёдор Смолов Джейми Варди Иван Игнатьев
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