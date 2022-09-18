Мантуан надеется добавить к голам «Динамо» и ЦСКА гол «Спартаку»

Новичок петербургского «Зенита» Густаво Мантуан, отметившийся голами в ворота московских ЦСКА и «Динамо», рассказал, что надеется отличится в игре против ещё одной столичной команды.

«Знаю, что игры «Зенита» и «Спартака» - это класико и тоже очень принципиальные поединки. Поэтому будет приятно добавить к голам в ворота «Динамо» и ЦСКА гол в ворота «Спартака». Надеюсь, это произойдёт», - сказал Мантуан «Матч ТВ».

В последний раз «Зенит» встречался со «Спартаком» 4 сентября в матче 8-го тура РПЛ. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Густаво Мантуан в том матче на поле не появился. Следующий матч этих команд состоится в рамках Фонбет Кубка России 29 сентября.