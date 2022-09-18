Бывший защитник ЦСКА прокомментировал травму Дивеева

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал травму Игоря Дивеева.

Игрок «армейцев», напомним, получил перелом большеберцовой кости в концовке матча 10-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Для ЦСКА это будет потеря. Лучшего кандидата пока что не вижу», - цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

При этом бывший футболист отметил, что игра Дивеева до травмы была на «три с плюсом». По мнению Пономарёва, игрок часто допускал ошибки, в том числе в матче с «Торпедо».

Ориентировочный срок восстановления Дивеева составит не менее трёх месяцев. Вероятнее всего, в этом году защитник больше не появится на футбольном поле.