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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший защитник ЦСКА прокомментировал травму Дивеева

 
18 Сентября 2022 • 13:20 Комментировать

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал травму Игоря Дивеева.

Игрок «армейцев», напомним, получил перелом большеберцовой кости в концовке матча 10-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Для ЦСКА это будет потеря. Лучшего кандидата пока что не вижу», - цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

При этом бывший футболист отметил, что игра Дивеева до травмы была на «три с плюсом». По мнению Пономарёва, игрок часто допускал ошибки, в том числе в матче с «Торпедо».

Ориентировочный срок восстановления Дивеева составит не менее трёх месяцев. Вероятнее всего, в этом году защитник больше не появится на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Игорь Дивеев
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