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Гаранин рассказал, почему Гамид Агаларов не перешёл в «Сочи»

 
18 Сентября 2022 • 12:59 Комментировать
Сочи
...
Факел
Через 3 ч. 4 мин.

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин рассказал о том, как проходили поиски нового нападающего после ухода Матео Кассьрры в «Зенит» минувшим летом.

Специалист признался, что сочинцы не рассматривали бывших игроков «Зенита» Артёма Дзюбу и Александра Кокорина, однако интересовались форвардом «Уфы» Гамидом Агаларовым, который в итоге перешёл в «Ахмат».

«Там были какие-то разговоры, но он оказался слишком дорогим», — приводит слова Гаранина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Агаларов провёл в составе грозненской команды восемь матчей, отметившись в них одним забитым голом. Напомним, что 22-летний форвард стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Артём Дзюба Сочи Вадим Гаранин Гамид Агаларов Матео Кассьерра
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