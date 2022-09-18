Кержаков: «Летом у меня были мысли о завершении карьеры»

Страж ворот петербургского «Зенита» Михаил Кержаков, получивший дебютный вызов в сборную России в возрасте 35 лет, признался, что его посещали мысли о завершении игровой карьеры.

«Еще в начале лета у меня были мысли о завершении карьеры. Но вот так все развернулось. В жизни бывают такие повороты. Я очень рад», - цитирует опытного голкипера пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что 24 сентября сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Кыргызстана.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Михаил провел семь поединков, в которых попустил всего два гола.