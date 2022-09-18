Агент Бальде рассказал о планах игрока после дисквалификации

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы новичка московского «Спартака» Кейта Бальде, высказался о дальнейших планах своего клиента после дисквалификации за допинг.

«Бальде не будет покидать Россию на время дисквалификации. Он планирует тренироваться в Москве», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что сенегальский футболист нарушил процедуру допинг-контроля, когда выступал в чемпионате Италии за «Кальяри». На Апеннинах приняли решение дисквалифицировать игрока до 5 декабря.

Кейта перешел в «Спартака» на правах свободного агента в летнее трансферное окно.