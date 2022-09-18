В Англии и Испании интересуются игроком «Крыльев Советов»

Николай Ларин, ранее руководивший футбольной академией «Чертаново», высказался об интересе к атакующему полузащитнику самарских «Крыльев Советов» Сергею Пиняеву в Европе.

«Если Сергей будет играть хорошо, у него будет возможность уехать. За ним пристально следят в Англии и Испании», - передает слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что Сергей выступает за «Крылья Советов» с 2021 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 17-летний футболист забил один гол в четырех поединках.