Ловрен покинул «Зенит» после матча с «Динамо»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен покинул команду сразу после окончания поединка десятого тура Премьер-лиги против столичного «Динамо» (2:0). Как информирует «Матч ТВ», опытный игрок улетел в расположение сборной Хорватии для прохождения тренировочного сбора перед матчами Лиги наций.

Напомним, что «клетчатые» проведут в этом месяце поединки групповой стадии против Дании и Австрии. Игры пройдут 22 и 25 сентября соответственно.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Ловрен поучаствовал в девяти матчах, в которых отметился забитым мячом. Он выступает за «сине-бело-голубых» с 2020 года.