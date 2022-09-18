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Павел Стипиди: «Спартак» вляпался в очередное дерьмо и пусть теперь попробует не заплатить Бальде – его агент будет с топором бегать» эксклюзив

 
18 Сентября 2022 • 10:00 Комментировать (1)

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал дисквалификацию сенегальского полузащитника московского «Спартака» из-за нарушения антидопинговых правил до 5 декабря.

- «Спартак» вообще очень интересный клуб. У них постоянно неразбериха – меняют то тренеров, то спортивных директоров, то генеральных, то ещё кого-нибудь. Постоянно ищут виноватых. Как работали люди, обслуживающие систему клуба, если привезли футболиста, не зная о том, что он дисквалифицирован на три месяца?

Предполагалось, что Бальде получит только штраф? Конечно, они сейчас будут рассказывать, что они предполагали. Всё делается на авось. Вы должны знать о футболисте каждую деталь, если хотите взять его к себе. Кейта Бальде – это цирковой трансфер, он уже отыгранная лошадь, которая давно никому не нужна. Но его притянули в «Спартак» – я думаю, за определённые деньги.

Это как «Краснодар» полтора года привёз из «Монпелье» Ойонго, который вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, потому что провёл на поле пять минут и сломался. Из-за этого клуб понёс потери и финансовые, и моральные. Но в «Краснодаре» кричат про ошибки судей, а про свои ошибки ничего сказать не могут.

Сейчас такой пафос у Хашига пошёл – в правоохранительные органы он обратится. Уже придумали, что арбитр Иванов где-то ставки делал. Это что вообще такое? Хашиг – человек грамотный, зачем он опускается до такого? Галицкий многое сделал для российского футбола, для Краснодара и Краснодарского края, и почему гендиректор его клуба позволяет себе подобное? Хашиг видел что-то такое, чего вся страна не видела?

Сейчас агент Бальде рассказывает сказки, раздаёт интервью. Да какие интервью? Он завёз в команду футболиста, которому нельзя играть. И «футболист» здесь просто название. Этот агент же понимал всё прекрасно. Или он не знал, что Бальде будет дисквалифицирован? Или агент Ойонго не знал, что его клиент больным идёт в «Краснодар»? Знал. Рассуждать они могут о чём угодно и как угодно, лишь бы только вину с себя снять.

Когда Холанн заходил в «Манчестер Сити», его проверили вдоль и поперёк, снизу и сверху, на волосах и везде где только можно. А «Спартак», который про себя рассказывает, что он великая команда, не может даже разобраться, кого он берёт в свои ряды. Я в своём возрасте вроде уже не должен ничему удивляться, но всё равно поражаюсь этому.

Во время дисквалификации «Спартак» не будет платить зарплату Бальде? Кто это сказал? Да его агент вывернет «Спартак» наружу! Он же знал, что Бальде не будет играть. И притащил его сюда, потому что в Европу его и близко не брали. «Спартак» вляпался в очередное дерьмо по самые уши, и пусть теперь попробует не заплатить Бальде – его агент будет бегать с топором и кричать: «Бабки сюда!». Я понимаю, что никто не узнает, заплатят они и ли нет, но я больше чем уверен, что всё до копейки выплатят. А Бальде, наверно, свалит домой – откуда он, из Сенегала? И будет там отдыхать, пока денежки ему будут капать.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Кейта Бальде РПЛ Павел Стипиди
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Комментарии (1)
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genrih121
18 Сентября 2022 в 10:05
Не знаю этого человека, но судя по сленгу, балабол..
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