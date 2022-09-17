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Лахиялов: «Менеджмент «Спартака» опростоволосился с дисквалификацией Кейта Бальде» эксклюзив

 
17 Сентября 2022 • 23:17 Комментировать

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал дисквалификацию сенегальского полузащитника московского «Спартака» Кейта Бальде до 5 декабря из-за нарушения антидопинговых правил.

- Довольно абсурдная ситуация получается. Футболист мало того что не был пойман на допинге, он даже не проходил процедуру допинг-контроля. Теперь же его дисквалифицируют перед чемпионатом мира, который, вероятно, мог бы стать единственным в его карьере, лишают его возможности играть в футбол два с половиной месяца. В этой ситуации помимо футболиста должно быть наказано и руководство «Кальяри», если верить слухам о том, что тренер закрыл игроков в раздевалке после неудачного матча и не позволил пройти процедуру допинг-контроля. Если тренер был в курсе, что футболиста ждал допинг-офицер, то должен получить наказание и он. А если тренер не знал – то медицинский штаб… В общем, в любом случае должен быть наказан предыдущий клуб Бальде. Наказывать в этой ситуации только его одного несправедливо. Ну и, конечно, менеджмент «Спартака», можно сказать, немножко опростоволосился. Взяли игрока, не проверив его на все возможные нюансы по дисквалификациям, допинг-контролю и так далее. У юристов «Спартака» тоже есть вина в этом деле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Чемпионат России Шамиль Лахиялов Кейта Бальде РПЛ
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