Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал дисквалификацию сенегальского полузащитника московского «Спартака» Кейта Бальде до 5 декабря из-за нарушения антидопинговых правил.

- Довольно абсурдная ситуация получается. Футболист мало того что не был пойман на допинге, он даже не проходил процедуру допинг-контроля. Теперь же его дисквалифицируют перед чемпионатом мира, который, вероятно, мог бы стать единственным в его карьере, лишают его возможности играть в футбол два с половиной месяца. В этой ситуации помимо футболиста должно быть наказано и руководство «Кальяри», если верить слухам о том, что тренер закрыл игроков в раздевалке после неудачного матча и не позволил пройти процедуру допинг-контроля. Если тренер был в курсе, что футболиста ждал допинг-офицер, то должен получить наказание и он. А если тренер не знал – то медицинский штаб… В общем, в любом случае должен быть наказан предыдущий клуб Бальде. Наказывать в этой ситуации только его одного несправедливо. Ну и, конечно, менеджмент «Спартака», можно сказать, немножко опростоволосился. Взяли игрока, не проверив его на все возможные нюансы по дисквалификациям, допинг-контролю и так далее. У юристов «Спартака» тоже есть вина в этом деле.