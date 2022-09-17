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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Поражение ЦСКА – случайность, «Торпедо» и «Факел» вылетят в Первую лигу» эксклюзив

 
17 Сентября 2022 • 22:54 Комментировать

Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Торпедо» над ЦСКА (1:0) в московском дерби в рамках десятого тура РПЛ и предположил, кто вылетит по итогам чемпионата в Первую лигу.

- Во-первых, поражение ЦСКА в игре с «Торпедо» – абсолютная случайность. А во-вторых, так бывает, когда тренеры недорабатывают в плане того, как объяснить людям, что они выходят против команды, которая ещё ни разу не выигрывала в чемпионате. Скорее всего, Федотову это не удалось – поэтому он и сказал, что сам виноват. Так что закономерности здесь нет. Я думаю, «Торпедо» и «Факел» вернутся обратно в Первую лигу. Я понимаю, что на «Матч ТВ» умничают эксперты, но все нормальные футбольные люди понимают, что на сегодняшний день у «Торпедо» нет для Премьер-лиги состава, а у Воронежа – финансов. Естественно, они усилиться сегодня не могут, а за счёт только желания ничего особо не достигнешь, мы с вами об этом уже говорили.

Хотя я двумя руками за то, чтобы Воронеж остался в РПЛ. Дай бог, чтобы так произошло. Воронеж – очень футбольный город, там много болельщиков и большие традиции. «Факел» представляет в Премьер-лиге Центральную полосу России. А «Торпедо» – другое дело. Им не нужно было трогать Бородюка, который очень прекрасный человек и неплохой тренер. Он же раньше работал – и дальше работал бы. Но когда нет футболистов, которые могут сегодня играть на этом уровне, что он может сделать? Поставили сейчас Ковардаева – и всё, их это устраивает.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торпедо Москва Факел Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди
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