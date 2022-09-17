В кулуарах проскальзывала мысль, что ЦСКА может не настроиться на «Торпедо» – Савичев

Главный тренер московского «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал победу над ЦСКА со счётом 1:0 в матче 10-го тура РПЛ.

«Хочу поблагодарить парней, тренерский штаб, массажистов и докторов. Особенно за подготовку к сегодняшнему матчу. Была тяжёлая игра на выезде 14 числа, в плане психологии и физически мы провели сегодня хороший матч. Что касается самой игры, первый тайм был равным. У обеих команд были моменты. Была поставлена задача не проигрывать единоборства, страховать друг друга, важно было поймать кураж. Отсюда и результат», - цитирует Савичева пресс-служба клуба.

Специалист также рассказал о том, что в кулуарах проскальзывала мысль о том, что ЦСКА может не настроиться на поединок с «Торпедо», что повлечёт за собой вальяжность игроков на поле.

Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался против такой мысли. По его мнению, причиной поражения «армейцев» стала плохая реализация моментов.