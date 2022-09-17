Бабаев считает, что ЦСКА в матче с «Торпедо» подвела реализация

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Не сказал бы, что это недооценка, но нужно признать, что мы провели далеко не лучший матч и по качеству, и по уровню самоотдачи», – сказал Бабаев ТАСС.

Он также отметил, что «армейцы» создали достаточное количество моментов, однако команду в очередной раз подвела реализация.

Кроме того, Бабаев похвалил футболистов «Торпедо» за демонстрацию «высочайшего уровня самоотдачи, желания и мотивации».

ЦСКА после 10 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 20 набранными очками. «Торпедо» с 4 баллами замыкает таблицу.