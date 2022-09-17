«Спартак» не станет платить зарплату Бальде до окончания дисквалификации – СМИ

Московский «Спартак» не планирует платить зарплату Кейта Бальде до окончания его дисквалификации, сообщает Metaratings.ru.

По данным издания, при оформлении трансфера Кейта Бальде в «Спартак» агент игрока не сообщил клубу о нарушении своим клиентом процедуры допинг-контроля в Италии и дальнейшем разбирательстве по этому поводу.

Ранее стало известно, что новичок «Спартака» дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии до 5 декабря. Причиной для отстранения сенегальского нападающего стало нарушение процедуры допинг-контроля во время игры форварда за «Кальяри». Из-за дисквалификации Кейта Бальде не поможет «красно-белым» в осенней части сезона.