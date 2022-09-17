Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Зенит» в десятом туре Российской премьер-лиги, который состоится сегодня, 17 сентября, в 19:00 по московскому времени.

- Конечно, «Зенит» – фаворит, однозначно. Но «Динамо» всё-таки должно побороться. Я так думаю – или надеюсь хотя бы. Не скажу, что «Динамо» стало сильнее по сравнению с прошлым годом, но сказалось то, что Шварц – иностранный тренер, и он просто не знал менталитета нашей молодёжи. Да, пацаны заиграли, да, они хотели себя проявить, но случилось то, чего я и опасался. Захарян теперь совсем другим стал – бледной тенью самого себя. Когда он выходил и старался, когда он был мотивирован, это было совсем другое. А российский тренер наш менталитет знает, и если есть в команде ещё люди играющие, они кого надо на место поставят. Я сам, когда играл в СКА, даже в игре Еськова называл Алексеем Алексеевичем, а Афонина – Валентином Ивановием, хоть и говорят, что на футбольном поле званий нет, там все равны. Но у людей был такой авторитет.

Со Шварцем молодые ребята в «Динамо» играли гораздо лучше, это точно. А сейчас Захарян – пустое место. Тюкавин – более-менее одарённый, и он сейчас хотя бы старается. Смолов? Если он найдёт в себе где-то мотивацию, если будет бегать через не могу, то да. Желание, беготня, самоотдача – только это может спасти «Динамо» от поражения. А так, я не вижу в команде людей, которые взяли и объяснили бы всё молодым. Нет там сейчас вожака на поле – такого, как Воронин, Кураньи или Гранквист, который своей самоотверженностью, желанием, порядочностью и совестью повёл бы остальных за собой. В «Зените» таких тоже особо нет, но если сравнивать игроков по отдельности, то в нём они сильней, чем в «Динамо».