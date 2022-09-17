«Торпедо» выиграло у ЦСКА на характере – Кормильцев

Экс-полузащитник московского «Торпедо» Сергей Кормильцев прокомментировал победу команды над ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.

«У победы «Торпедо» много факторов. Во-первых, сами «Лужники»: красивый стадион, антураж, такая атмосфера вокруг воодушевляет. Во-вторых, между «Торпедо» и ЦСКА всегда было серьёзное противостояние, московское дерби, хотя, насколько я знаю, болельщики между собой не очень дружат. Ну и самая главная причина – торпедовцы внизу таблицы, опускаться уже некуда, и на характере сегодня выиграли», – цитирует Кормильцева«РБ Спорт».

Бывший футболист также высказал предположение о том, что футболисты ЦСКА могли недооценить соперника и переоценить собственные силы. На поле, по словам Кормильцева, это выражалось в том, что «армейцы» играли вальяжно.

Напомним, «Торпедо» в матче с ЦСКА добыло первую победу в сезоне.