«Торпедо» адаптировалось к РПЛ, считает Бородюк

Экс-наставник московского «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на победу команды в матче 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

«Молодцы! Три очка не пахнут. Команда адаптировалась к РПЛ. Думаю, у них всё будет хорошо», - цитирует Бородюка «Спорт-Экспресс».

Специалист выразил надежду на то, что клуб сохранит прописку в РПЛ. По словам Бородюка, победа над «армейцами» придаст «Торпедо» уверенности.

Отметим, что победа над ЦСКА со счётом 1:0 стала первой для «Торпедо» в нынешнем сезоне. После 10 туров команда занимает последнюю строчку турнирной таблицы РПЛ с 4 набранными очками. Столько же очков у «Урала», однако команда Виктора Ганчаренко опережает москвичей благодаря победе в личной встрече.