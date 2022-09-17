Ростовскому СКА запрещено регистрировать новичков из-за долгов по зарплате

Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону не сможет регистрировать новых футболистов по решению палаты РФС по разрешению споров.

Отметим, что коллектив нарушал выплаты по зарплатам перед некоторыми игроками. В сообщении организации говорится, что руководство имеет долги перед Алексеем Соловьевым и Никитой Куприяновым, которые не получали заслуженные деньги весь прошлый сезон. Сообщается, что запрет будет снят только после погашения задолженностей.

СКА выступает в группе 1 Второго дивизиона ФНЛ, а владельцем клуба является известный музыкант Баста.

