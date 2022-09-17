Президент «Урала» прокомментировал восьмое поражение команды с начала сезона

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение своей команды от «Ахмата» в матче 10-го тура РПЛ.

«Что говорить? Неудачно провели матч. Хотя, видно, что старались. Но не смогли отойти от прошлой игры с ЦСКА. Играли через два дня на третий – у соперника был на один день больше отдыха, и это сказалось», - цитирует Иванова Metaratings.ru.

Президент клуба также подчеркнул, что у него нет претензий к футболистам, которые, по его словам, отдались игре полностью. С вопросами о результатах команды он предложил обратиться к тренеру. «Восьмое поражение с начала сезона – это нормально? Я не тренер. Спрашивайте у него», - заключил Иванов.

«Урал» уступил «Ахмату» в домашней игре со счётом 1:2. После 10 туров команда занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы с 4 набранными очками.