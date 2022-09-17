Кавазашвили уверен в том, что сборную России не допустят к жеребьёвке Евро-2024

Близится жеребьёвка отборочного турнира Евро-2024, она пройдет 9 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне, и все более вероятным кажется сценарий того, что сборную России бесцеремонно исключат из отборочного турнира под предлогом «международных санкций», как это произошло в 90-е годы со сборной Югославии, которую также долго не допускали к отборам.

Своим мнением по этому поводу поделился известный футболист и тренер Анзор Кавазашвили - он не сомневается, что все будет именно так.

- Я более чем уверен в том, что сборную России не допустят к жеребьевке чемпионата Европы 2024 года. И отстранение нашей сборной и наших клубов - это не случайное явление. А целенаправленное и политически ангажированное ФИФА и УЕФА. И поэтому то, что сейчас делается под окриком Украинской ассоциации футбола, просто удивляет, - цитирует Кавазашвили «РИА Новости».