Шелия прокомментировал победу «Ахмата» над «Уралом»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал игру своей команды в матче против «Урала».

«Сложно было. Игра складывалась после нашего забитого мяча не в нашу пользу. «Урал» добавил, и тяжело было. Признаться, я уже реально рассчитывал на ничью. Но спасибо ребятам – до конца доработали», - сказал Шелия «Матч ТВ».

Он также допустил, что его команда сделала ошибки, которые непозволительны при счёте 1:0. «Результат надо беречь, и по возможности даже преумножать», - добавил Шелия.

Матч 10-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ахматом» завершился со счётом 1:2 в пользу гостей. Гиорги Шелия был признан лучшим игроком встречи.