Калинин — об атмосфере в Воронеже: «Кайф, короче, одним словом»

Защитник «Факела» Игорь Калинин высказался об атмосфере на стадионе в Воронеже.

«Да-да…Я говорил уже об этом…Кайф, короче, одним словом», — цитируют Калинина «Известия».

Напомним, 26-летний футболист перешёл в «Факел» 8 сентября нынешнего года из «Ростова» на правах годичной аренды. В текущем сезоне защитник провёл в составе команды из Воронежа две встречи, не отметившись в них результативными действиями.

После девяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Факел» набрал семь очков, расположившись на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч команда Калинина проведёт завтра, 18 сентября, против «Сочи». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.