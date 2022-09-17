Силкин: «Захарян уже сидит на чемоданах, он бережётся»

Футбольный специалист Сергей Силкин, ранее занимавший пост главного тренера московского «Динамо», поделился мнением об игре 19-летнего воспитанника «бело-голубых» Арсена Захаряна после сорвавшегося перехода в лондонский «Челси».

«Он уже сидит на чемоданах. Ему хочется попробовать силы в АПЛ. Захарян понимает, что больным он «Челси» не нужен, а потому бережется. В его действиях нет былой концентрации», - приводит слова Силкина RT.

Летом «Челси» был готов приобрести Захаряна за 15 миллионов евро, однако сделка не состоялась из-за проблем с денежным переводом. Гранд АПЛ предпримет попытку подписать россиянина в январское трансферное окно.

В текущем сезоне чемпионата Англии Арсен провел восемь поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.