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Форвард «Спартака» вызван в сборную Сенегала

 
17 Сентября 2022 • 10:09 Комментировать

Рулевой национальной сборной Сенегала Алиу Сиссе огласил заявку команды на предстоящие товарищеские матчи, которые состоятся в текущем месяце. В список из 29 игроков был включен новичок московского «Спартака» Кейта Бальде.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира – 2022 сборная Сенегала проведет товарищеские поединки с командами Боливии (24 сентября) и Ирана (27 сентября).

На мундиале, который стартует 20 ноября, африканская команда попала в одну группу со сборными Эквадора, Голландии и Катара.

Бальде перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В этом сезоне он принял участие в одном матче – против «Зенита» (1:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная Сенегала Кейта Бальде
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