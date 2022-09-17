Форвард «Спартака» вызван в сборную Сенегала

Рулевой национальной сборной Сенегала Алиу Сиссе огласил заявку команды на предстоящие товарищеские матчи, которые состоятся в текущем месяце. В список из 29 игроков был включен новичок московского «Спартака» Кейта Бальде.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира – 2022 сборная Сенегала проведет товарищеские поединки с командами Боливии (24 сентября) и Ирана (27 сентября).

На мундиале, который стартует 20 ноября, африканская команда попала в одну группу со сборными Эквадора, Голландии и Катара.

Бальде перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В этом сезоне он принял участие в одном матче – против «Зенита» (1:2).