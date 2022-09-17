Терехов: «Сочи» на осетинских пирогах занял второе место»

Защитник «Сочи» Сергей Терехов вспомнил об успешном выступлении команды в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. По итогам сезона-2021/2022 южане стали серебряными призерами турнира.

«Мы на осетинских пирогах заняли второе место. В клубе весной на протяжении 50 дней подряд у нас были пироги на базе. Никто не разжирел. Мы были одними из лучших в чемпионате», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Ближайший матч «Сочи» проведет против воронежского «Факела» в рамках десятого тура чемпионата России. Игра состоится в воскресенье, 17 сентября.

После девяти туров РПЛ южане занимают седьмое место в турнирной таблице.