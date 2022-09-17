Бородюк высказался о карьере после увольнения из «Торпедо»

Известный футбольный тренер Александр Бородюк, отправленный в отставку с поста рулевого столичного «Торпедо», высказался своих дальнейших перспективах.

«Ближе к зиме будут какие-то прояснения. Как коротаю время? Только прогулки в быстром темпе», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Бородюк тренировал «автозаводцев» с марта прошлого года. Под его руководством московский коллектив смог выйти из Первой лиги в Премьер-лигу. В элитном дивизионе вместе с Бородюком команда провела пять матчей, в которых потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью.

По итогам девяти туров «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице.