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Камоцци дал совет «Спартаку» в поиске спортивного директора

 
17 Сентября 2022 • 06:44 Комментировать

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поиске «красно-белыми» нового спортивного директора.

«Спортдир важен для команды. Это человек, которой должен иметь связь с тренером и помогать ему покупать игроков. В «Спартаке» спортдиром должен быть российский специалист», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что пост спортивного директора «народной команды» может занять британец Пол Эшуорт, имеющий опыт работы в «Ростове».

Предыдущим спортивным директором «Спартака» был итальянский специалист Лука Каттани.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
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