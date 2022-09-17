Камоцци дал совет «Спартаку» в поиске спортивного директора

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о поиске «красно-белыми» нового спортивного директора.

«Спортдир важен для команды. Это человек, которой должен иметь связь с тренером и помогать ему покупать игроков. В «Спартаке» спортдиром должен быть российский специалист», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что пост спортивного директора «народной команды» может занять британец Пол Эшуорт, имеющий опыт работы в «Ростове».

Предыдущим спортивным директором «Спартака» был итальянский специалист Лука Каттани.